ABC: в школе в Калифорнии задержана ученица с заряженным огнестрельным оружием

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Американская полиция задержала в пятницу ученицу с заряженным огнестрельным оружием в школе города Хантингтон-Парк (штат Калифорния). Об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, наряд полиции прибыл в городскую среднюю школу по срочному вызову. Как выяснилось, сотрудники образовательного учреждения сумели изолировать девушку от остальных учащихся. При обыске у нее был найден заряженный пистолет.

По данным телеканала CNN, в 2019 году в США было зафиксировано 22 случая стрельбы в школе. Последний произошел в мае в пригороде Денвера (штат Колорадо), в результате чего погиб один учащийся, еще семеро получили ранения.

Ранее газета The Washington Post подсчитала, что с 1 января по 18 мая прошлого года в результате 16 разных инцидентов со стрельбой в школах страны погибли 29 учащихся и преподавателей. За тот же период, указало издание, потери Пентагона - как боевые, так и небоевые - составили 13 человек. С апреля 1999 года по март 2018 года свыше 187 тыс. учащихся по меньшей мере в 193 учебных заведениях столкнулись с вооруженным насилием во время занятий.