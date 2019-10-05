Более 150 детей и персонал эвакуировали из дома-интерната в Якутии из-за задымления

ТАСС, 5 октября. Якутские спасатели эвакуировали в субботу из дома-интерната для умственно отсталых детей 158 воспитанников и 45 сотрудников в связи с задымлением в подвальном помещении. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

"Поступила информация о задымлении в подвальном помещении Государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутии) "Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", расположенного в Нерюнгринском районе, поселок Серебряный Бор. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдалось задымление в подвальном помещении, из здания эвакуированы в соседний корпус 158 детей и 45 человек персонала", - говорится в распространенном сообщении.

По информации спасателей, на месте ЧП сейчас находятся силы и средства Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона. Администрацией поселка предоставлены автобусы для эвакуации детей. Погибших, пострадавших нет.