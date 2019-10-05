Скелеты нашли при строительстве супермаркета в Алтайском крае

ТАСС, 5 октября. Доследственная проверка была назначена после обнаружения двух скелетов при строительстве супермаркета в селе Смоленском Алтайского края, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Доследственная проверка проводится по факту обнаружения двух человеческих скелетов в селе Смоленское. Назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы, которые определят давность захоронения", - сказали в пресс-службе.

В СУ СК отметили, что раньше на месте строительства находились церковь и погост. В одной из могил нашли одежду, похожую на рясу, поэтому можно предположить, что останки принадлежат священнослужителям.

Настоятель местного храма Алексий Штык рассказал ТАСС, что на этом месте действительно находился храм Смоленской иконы Божьей Матери, разрушенный в 1930-е годы. Священник отметил, что после всех экспертиз найденные останки планируется перезахоронить на территории действующей церкви.

Село Смоленское находится в 210 км к югу от Барнаула. Это райцентр Смоленского района. В селе живут почти 9 тыс. человек.