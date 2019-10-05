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СМИ: в Румынии в результате ДТП погибли 10 человек

Пострадали семь человек

БУХАРЕСТ, 5 октября. /ТАСС/. Десять человек погибли и семь получили ранения в результате ДТП, которое произошло в субботу в Румынии. Об этом сообщило агентство Mediafax.

Автофургон и микроавтобус, в котором находились 17 человек, столкнулись на автотрассе DN2A в районе села Сфынту Георге (уезд Яломица на юго-востоке страны).

Погибли девять пассажиров микроавтобуса и водитель автофургона, который вез людей на работу. Пострадавшие были доставлены в больницы Бухареста и Слобозии.

Глава департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат сообщил телеканалу Antena 3, что состояние четверых госпитализированных "очень тяжелое".

По словам представителя полиции уезда Яломица Марианы Даскэлу, трагедия произошла из-за того, что автофургон выехал на противоположную полосу движения.

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Румыния
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