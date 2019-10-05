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Автокран упал в реку в центре Петербурга

Никто не пострадал
Описание
© Александра Подервянская/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Утром в субботу автокран пробил ограждение на набережной реки Фонтанки  и упал в воду. ЧП произошло недалеко от пересечения с Невским проспектом в центре Санкт-Петербурга. Пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, 5 октября, около 07:00 мск в Петербурге по адресу: набережная реки Фонтанки, 44, водитель автокрана, выйдя поправить зеркало, не поставил автомобиль на ручной тормоз, в результате произошло его падение в воду. В результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении управления.

По факту происшествия ведется проверка. МЧС занимается организацией доставки к месту ДТП крана для подъема из реки упавшего транспортного средства.

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