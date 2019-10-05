Задымление произошло на Урупском ГОК в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 5 октября. /ТАСС/. Задымление произошло в одном из добывающих блоков на горно-обогатительном комбинате "Урупский" в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом ТАСС сообщили в субботу в администрации Урупского района.

"В одном блоке задымление, там людей нет, это в подземной шахте", - сказали в администрации, уточнив. Пострадавших нет.

Собеседник агентства добавил, что задымление пока не ликвидировано.

Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, произошло задымление силового кабеля. В ведомстве уточнили, что были эвакуированы 46 человек.

Урупский горно-обогатительный комбинат входит в ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК). Был построен для добычи и обогащения медно-колчеданной руды Урупской группы месторождений, расположенной в предгорьях Северного Кавказа в Карачаево-Черкесии. На предприятии работают около 700 человек.