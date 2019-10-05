Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Автобус ПАЗ, следовавший без пассажиров, столкнулся с легковым автомобилем рано утром в субботу в Наримановском районе Астраханской области. В результате аварии три человека были госпитализированы с разными травмами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"В 05:10 (04:10 мск) в Наримановском районе на трассе Р-22 Тамбов - Волгоград - Астрахань водитель "Лады-Приоры" 1997 года рождения выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автобусом ПАЗ. Пострадали три человека, пассажиры легкового автомобиля: два жителя Астраханской области и один житель Дагестана, они были доставлены в больницу с различными травмами", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в полиции, автобус принадлежит некой организации, пассажиров в нем не было. По факту ДТП полиция проводит административное расследование.