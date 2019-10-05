На свадьбе на Украине отравились 72 человека

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. 72 человека госпитализированы с отравлением после празднования свадьбы в Черновицкой области. Об этом сообщила в субботу Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека, в том числе 18 детей, которые 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане пгт Путила", - отметили в ведомстве.

По данным ГСЧС, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.