{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На свадьбе на Украине отравились 72 человека

Среди госпитализированных 18 детей

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. 72 человека госпитализированы с отравлением после празднования свадьбы в Черновицкой области. Об этом сообщила в субботу Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека, в том числе 18 детей, которые 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане пгт Путила", - отметили в ведомстве.

По данным ГСЧС, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Теги
Украина
Источник: совладельца сети "Теремок" Романа Фукса объявили в розыск
Собеседник агентства уточнил, что бизнесмена-девелопера обвиняют в особо крупном мошенничестве при строительстве дома на Мытной улице в Москве
Читать полностью