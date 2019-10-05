Источник: совладельца сети "Теремок" Романа Фукса объявили в розыск

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Столичная полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" и крупного бизнесмена-девелопера Романа Фукса, обвиняемого в особо крупном мошенничестве при строительстве дома на Мытной улице в Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник, близкий к следствию.

"Роман Фукс объявлен в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве одного из домов на Мытной улице", - сказал собеседник агентства. Роман Фукс является совладельцем ряда компаний, в числе которых "Теремок", а также являлся учредителем компании "Олтэр" в 2010-2013 годах.

В свою очередь в Таганском суде Москвы сообщили ТАСС, что следствие просит заочно арестовать бизнесмена. "Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении Романа Яковлевича Фукса в 10:00 мск 11 октября", - уточнила представитель суда.

В 2008 году компания "Олтэр", входящая в "Мосситигрупп" брата обвиняемого и бизнесмена Павла Фукса, начала строительство жилищного комплекса Sky House на Мытной улице в Москве. В конце ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении застройщика - ООО "Олтэр". В рамках этого дела потерпевшими были признаны участники долевого строительства, которые вложили средства в постройку дома. Для участия в долевом строительстве жилого комплекса было заключено около 400 договоров.

Следствием установлено, что обязательства перед дольщиками жилого комплекса Sky House не исполнены с 2014 года, дом построен, но в эксплуатацию не введен. По данным следствия, деньги дольщиков использовались ООО "Олтэр" не по назначению, "что может свидетельствовать о нецелевом использовании и выводе денежных средств из стройки".