СМИ: число погибших при опрокидывании лодки в Индии достигло девяти

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 октября. /ТАСС/. Число погибших при опрокидывании лодки на реке Махананда в индийском штате Бихар достигло девяти человек. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, спасатели извлекли за последние часы еще шесть тел.

Ранее телеканал информировал о трех погибших.

Крушение пассажирского судна произошло в пятницу на реке в районе границ штатов Бихар и Западная Бенгалия. По предварительной информации, причиной крушения стала перегрузка: судно было рассчитано на 40 пассажиров, но перевозило почти вдвое больше человек.