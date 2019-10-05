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СМИ: число погибших при опрокидывании лодки в Индии достигло девяти

По предварительной информации, причиной крушения стала перегрузка

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 октября. /ТАСС/. Число погибших при опрокидывании лодки на реке Махананда в индийском штате Бихар достигло девяти человек. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, спасатели извлекли за последние часы еще шесть тел.

Ранее телеканал информировал о трех погибших.

Крушение пассажирского судна произошло в пятницу на реке в районе границ штатов Бихар и Западная Бенгалия. По предварительной информации, причиной крушения стала перегрузка: судно было рассчитано на 40 пассажиров, но перевозило почти вдвое больше человек.

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