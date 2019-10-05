В Алтайском крае задержали четырех подозреваемых в разбое, насилии над женщиной и угоне

ТАСС, 5 октября. Правоохранители задержали четырех подозреваемых в избиении мужчины, угоне его автомобиля и изнасиловании женщины в Алтайском крае. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Двух подозреваемых заключили под стражу, еще двум участникам преступления сначала удалось скрыться, но в субботу их задержали на территории Кемеровской области, сейчас их допрашивает следователь", - сказали в пресс-службе. Арестованным 19 и 17 лет, двум другим задержанным - по 18.

По данным ведомства, вечером 27 сентября подозреваемые в городе Алейске Алтайского края изнасиловали 29-летнюю женщину. Тогда же в одном из поселков Алейского района они избили и ограбили 45-летнего мужчину, угнав его автомобиль. Уголовное дело расследуется по статьям "Насильственные действия сексуального характера", "Разбой" и "Угон автомобиля с применением насилия".