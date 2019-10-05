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Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя

Инцидент произошел во время охоты
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© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 5 октября. Экс-депутат Госсобрания Якутии Александр Крылов погиб в субботу после нападения медведя в Оймяконском районе республики. Об этом ТАСС сообщил и.о. главы администрации района Игорь Водовозов.

"Александр Крылов был очень активным депутатом, в свое время входил и в Ил Тумэн (законодательный орган Якутии - прим. ТАСС), где работал очень активно. Его сегодня должны уже привезти в Томтор (село в Оймяконском районе - прим. ТАСС), где он будет похоронен. Сам Александр Крылов был местный, с Оймякона", - сказал собеседник агентства.

Глава второго Борогонского наслега (поселка) Оймяконского района Никифор Протопопов уточнил, что инцидент произошел во время охоты. Тело погибшего доставят в Томтор только к ночи, если в пути не произойдут задержки.

Оймяконский район (улус) расположен на востоке Якутии преимущественно в гористой местности.

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