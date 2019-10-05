СК возбудил дело после гибели рабочего при обвале грунта на стройке в Москве

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью рабочего при обвале грунта на стройке на северо-западе Москвы. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"Прокуратурой признано законным и обоснованным решение следственного органа о возбуждении по данному факту уголовного дела по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сообщила Нефедова.

Результаты расследования поставлены на контроль. Как отметила Нефедова, Хорошевская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда при проведении строительных работ. "В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц организации, ответственных за технику безопасности", - сообщила представитель надзорного ведомства.

В субботу вблизи Карамышевской набережной в Москве на строительной площадке произошел обвал грунта в котлован. Один из рабочих упал в яму и погиб.