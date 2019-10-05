СМИ: боевики в масках напали на бюро телеканала Al Hadath в Багдаде

ТАСС, 5 октября. Неизвестные боевики в масках напали в субботу вечером на бюро спутникового телеканала Al Hadath в Багдаде. Об этом сообщил в прямом эфире корреспондент этого телеканала Маджид Хамид, который находится в иракской столице.

По его словам, в результате вооруженного нападения среди сотрудников есть пострадавшие. "Один из моих коллег получил тяжелую травму из-за удара по голове", - сказал корреспондент. Он отметил, что в канцелярии премьер-министра Ирака подтвердили, что по факту нападения проводится расследование.

Al Hadath подробно освещает антиправительственные волнения в Багдаде и других иракских городах, которые начались 1 октября.