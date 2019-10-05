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Число пострадавших в ДТП с автобусом на юго-западе Англии возросло до 37

В британских правоохранительных органах уточнили, что водитель перевернувшегося автобуса пока не арестован и отвечает на вопросы полиции

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. В общей сложности 37 человек получили травмы поле того, как двухэтажный автобус перевернулся в субботу на шоссе А385 в английском графстве Девон. Об этом сообщило на своей странице в Twitter полицейское управление Девона и Корнуолла.

"В результате инцидента травмы получили 37 человек, из которых 8 человек, по словам медиков, могли получить тяжелые травмы", - говорится в заявлении представителя полиции. Еще десять человек, находившихся в автобусе, были осмотрены прибывшими на место врачами, однако медицинская помощь им не понадобилась.

Причины ДТП выясняются. В британских правоохранительных органах уточнили, что водитель перевернувшегося автобуса в настоящий момент не арестован и отвечает на вопросы полиции.

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Великобритания
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