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СМИ: неизвестные подорвали нефтепровод на юге Колумбии

Как сообщает телеканал RCN, в результате подрыва топливо попало в реку Гуамуес

БОГОТА, 6 октября. /ТАСС/. Неизвестные подорвали участок нефтепровода на юге Колумбии. Об этом в субботу сообщил телеканал RCN.

По его данным, инцидент произошел в субботу днем в муниципалитете Орито (департамент Путумайо). Неизвестные использовали взрывчатку, чтобы нарушить работу нефтепровода, принадлежавшего государственной компании Ecopetrol. В результате подрыва топливо попало в реку Гуамуес.

Нефтяная фирма уже приступила к реализации плана по устранению последствий взрыва. Власти региона начали расследование. Отмечается, что с начала текущего года на данный нефтепровод было осуществлено 19 атак.

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Колумбия
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