В Хабаровском крае вода ушла из одного подтопленного населенного пункта

ТАСС, 6 октября. Количество подтопленных паводком населенных пунктов Хабаровского края сократилось с 55 до 54. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Сложная гидрологическая ситуация в Хабаровском крае сохраняется с конца июля, всего за время паводка было подтоплено около 1 тыс. домов. В настоящее время в зоне паводка находятся населенные пункты восьми муниципальных образований.

"В результате продолжающегося спада уровня реки Амур и проведения работ по откачке воды из подтопленных территорий число населенных пунктов в зоне паводка уменьшается. За прошедшие сутки их количество снизилось до 54", - говорится в распространенном сообщении.

По состоянию на 6 октября, на Нижнем Амуре преобладает спад уровня воды. Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре составил 601 см - на 10 см ниже прежнего показателя. У Хабаровска вода спала на 19 см и зафиксировалась на отметке 355 см.

На территории региона продолжают действовать два пункта временного размещения людей. Все они в городе Юности. В них проживают 36 человек, 10 из них дети. В пунктах временного размещения организовано горячее питание, имеются предметы первой необходимости, созданы пункты оказания медицинской и психологической помощи.

Для пострадавших от паводка жителей Хабаровскому краю выделено из Резервного фонда правительства РФ 252 млн рублей на компенсации. Деньги пойдут на выплаты людям, получившим вред здоровью во время паводка - до 400 тыс. рублей, на единовременную выплату гражданам, постоянно проживающим в населенных пунктах, попавших в зону подтопления - 10 тыс. рублей, на компенсации за частичную или полную утрату имущества - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.