Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус

ТАСС, 6 октября. Двадцать человек получили травмы в результате опрокидывания туристического автобуса в Гагинском районе Нижегородской области. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Гагинском районе у села Паново-Осаново произошло опрокидывание туристического автобуса. По предварительным данным, погибших нет, пострадали двадцать человек", - сказали в главке.

По предварительным данным, автобус следовал из Саратова в село Большое Болдино Нижегородской области.

"В автобусе, который следовал из Саратовской области, находились 29 человек - водитель и 28 пассажиров. Среди 20 пострадавших детей нет. Получившие травмы доставлены в ЦРБ Починковского района. Движение на трассе не затруднено", - сказали в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону, авария произошла в 09:40 мск.

"Водитель туристического автобуса Mercedes на повороте не справился с управлением, автобус опрокинулся", - пояснил собеседник агентства

Детей среди пострадавших нет.