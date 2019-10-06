У ремонтной базы в Хабаровске затонул катер

ХАБАРОВСК, 6 октября. /ТАСС/. Катер затонул в Амуре у ремонтно-эксплуатационной базы в Хабаровске, в результате пострадали два человека. Проводится проверка. Об этом сообщила в воскресенье Дальневосточная транспортная прокуратура.

ЧП произошло 5 октября около 23:00 (16:00 мск). "В районе акватории затона АО "Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота произошло транспортное происшествие с маломерным судном, в результате которого оно затонуло", - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Пострадали находившиеся на борту два человека. Им оказана медицинская помощь.

По предварительной информации, катер столкнулся с неустановленным транспортным средством. Хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.