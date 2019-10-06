Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") по факту ДТП, произошедшего 6 октября в 09:40 мск. Установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП за медицинской помощью в лечебные учреждения обратились 17 человек, девять из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

ТАСС, 6 октября. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В полиции уточнили, что в отношении водителя решается вопрос об избрании меры пресечения. Известно, что он из Саратовской области, вез туристов по маршруту из Нижнего Новгорода в Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина. Прокуратура Саратовской области совместно с территориальным Управлением государственного автодорожного надзора проводит проверку перевозчика.

Представитель фирмы-организатора поездки уточнила ТАСС, что все туристы были застрахованы и получат выплату, размер которой зависит от степени тяжести травм. Подменный автобус уже найден, получившие легкие травмы туристы уже в воскресенье смогут отправиться обратно в Саратов.

О готовности помочь пострадавшим в ДТП сообщили в комитете по туризму Саратовской области. "Мы постоянно на связи с Нижегородской областью, пострадавшие размещены в нескольких больницах. В Саратове тем, кому будет необходима дополнительная медицинская помощь или реабилитация, (ее окажут - прим. ТАСС). Туристы не брошены, ими занимаются соответствующие службы Нижнего Новгорода", - отметили в ведомстве.

Авария произошла у села Паново-Осаново в Гагинском районе. Ранее пресс-служба УГИБДД по региону сообщала о 19 пострадавших.