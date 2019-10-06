Журналисты "Известий" попали под обстрел в ДНР

"Съемочная группа МИЦ "Известия" попала под обстрел в самопровозглашенной ДНР. Инцидент произошел в районе поселка Коминтерново. Журналисты сообщили, что смогли укрыться от обстрела в подвале. Там они провели около 1,5 часов. В результате ЧП пострадавших нет", - говорится на сайте издания.

ТАСС, 6 октября. Журналисты мультимедийного информационного центра "Известия" попали под обстрел в районе поселка Коминтерново в Донецкой народной республике (ДНР).

Там уточняется, что корреспондент Алексей Полторанин и оператор Андрей Перфильев ездили на съемки последствий ночного обстрела на линии разграничения. Их сопровождали правоохранители Народной полиции.

ООО "МИЦ "Известия" начал свою работу в марте 2017 года как самый крупный по информационной значимости проект холдинга "Национальная медиа группа" на базе новостных служб телеканала РЕН ТВ, Пятого канала и газеты "Известия".

Новость обновлена (18:11 мск) - добавлена информация о составе МИЦ "Известия", заголовок и лид даются в новой редакции