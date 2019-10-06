Владелец попавшего в ДТП под Нижним Новгородом автобуса сообщил, что водитель был трезв

"[В аварию попал] один из новых автобусов, которые проверялись, и технически, в том числе. Так на месте ДТП даже проверяли - ремни (безопасности - прим. ТАСС), сиденья, все работает, аптечка есть, техническая документация есть, все в хорошем состоянии. Это водитель не справился… дорога там, этот участок, просто недоразумение, он очень крутой, тем более дорога после дождя. Водитель не пострадал, там проводили экспертизу (на алкоголь - прим. ТАСС), освидетельствование сделали, она ничего не показала, то есть он трезвый был", - сказал Жидков.

ТАСС, 6 октября. Водитель туристического автобуса из Саратовской области, попавшего в ДТП под Нижним Новгородом, был трезв, а транспортное средство - технически исправно. Об этом ТАСС сообщил руководитель компании-перевозчика Сергей Жидков.

Предприниматель сообщил, что водители соблюдали режим труда и отдыха, за два часа до аварии они выехали из Нижнего Новгорода, где ночевали. К квалификации шофера у руководителя компании-перевозчика претензий нет. "Водитель один из лучших, уже очень давно за рулем, не гонщик, аккуратный, не молодой, стаж очень большой", - отметил Жидков. Он также уточнил, что попавший в аварию автобус уже арестовали, а его фирма готова к проверкам, которые пройдут в рамках возбужденного уголовного дела.

Автобус с туристами из Саратовской области, ехавший из Нижнего Новгорода в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся утром в воскресенье у села Паново-Осаново в Гагинском районе. По данным пресс-службы ГУ МВД России по региону, за медицинской помощью обратились 17 человек, изначально сообщалось о 19 пострадавших. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По предварительным сведениям, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Представитель фирмы - организатора поездки уточнила ТАСС, что все туристы были застрахованы и получат выплату, размер которой зависит от степени тяжести травм. Первая группа туристов, не пострадавших в ДТП или получивших легкие травмы, уже выехала в Саратов на подменном автобусе. О готовности помочь пострадавшим в ДТП ранее сообщили в комитете по туризму Саратовской области.