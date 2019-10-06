Полиция начала проверку после видео с избиением подростка в Нижегородской области

ТАСС, 6 октября. Сотрудники полиции начали проверку после избиения подростка в городе Кулебаки Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Видео, на котором несколько подростков избивают ногами сверстника, было размещено в воскресенье в группе "Нижний Новгород. Без цензуры" в социальной сети.

"По факту произошедшего районным отделом полиции организована проверка. Участники конфликта установлены", - отметила собеседница агентства.

Как отметили в пресс-службе, с подростками работают сотрудники полиции.