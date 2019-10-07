СМИ: японское ведомственное судно столкнулось с рыболовецкой шхуной из КНДР

ТОКИО, 7 октября. /ТАСС/. Судно японской рыболовной инспекции столкнулось в понедельник с рыболовецкой шхуной, шедшей под флагом КНДР. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что инцидент произошел в 350 км от полуострова Ното (префектура Исикава) в исключительной экономической зоне Японии. После столкновения около 20 членов экипажа северокорейского судна, получившего повреждения, бросились в воду.

В настоящее время их спасением занимается береговая охрана Японии, прибывшая на место происшествия.

При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ начал работу кризисный штаб, который занимается сбором и анализом информации, связанной с инцидентом.