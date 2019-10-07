Источник: трое детей, погибших при пожаре в Волоколамске, находились дома одни

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Семья оставила без присмотра в квартире троих детей, которые погибли ночью при пожаре в жилом доме в деревне Чисмено в Волоколамском городском округе, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Всего в результате пожара погибли пять человек - 30-летняя женщина и ее трехлетний ребенок, которые пытались спастись из горящего дома и задохнулись на лестничной клетке. Тела еще троих детей найдены в одной из двух горевших квартир на первом этаже.

"В момент начала пожара дети были дома одни. Их отец недавно погиб. Мама ушла и оставила малышей с дедушкой. Но он отправился к знакомым, оставив детей без присмотра", - сказал собеседник агентства. В результате дети отправились угарным газом. Самому младшему ребенку был всего год, среднему - три года, старшему - пять лет.

Устанавливаются причины пожара. "Рассматривается две версии - короткое замыкание электропроводки и неисправность электроприборов", - уточнил источник.

Всего в доме в момент пожара находились 17 человек, 12 из них были эвакуированы, троим понадобилась медицинская помощь, но от госпитализации они отказались.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области, сообщение о пожаре в трехэтажном многоквартирном жилом доме поступило в 02:24 мск. Первые пожарные прибыли в 02:44, в это время горели две квартиры на первом этаже на общей площади 40 кв. м. В 04:22 пожар был полностью ликвидирован.