Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре возросло до 15 человек

САМАРА, 7 октября. /ТАСС/. Количество обратившихся за медицинской помощью после аварии с автобусом в Самаре возросло до 15 человек, шесть человек госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Самарской области.

"Еще один человек обратился в лечебное учреждение. Шесть человек госпитализированы", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших и пяти госпитализированных. Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Девять человек находятся на амбулаторном лечении.

Авария произошла 6 октября, автобус, в котором находились 30 человек, врезался в опору уличного освещения. По данным перевозчика, автобус врезался в столб, уходя от столкновения с легковым автомобилем. По факту случившегося проводится проверка в прокуратуре и полиции.