В СК назвали причину пожара в Подмосковье, в результате которого погибли пять человек

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в жилом доме в Подмосковье, где погибли женщина и четверо детей. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") по факту гибели пятерых человек, в том числе четверых несовершеннолетних", - сказала Врадий.

Пожар произошел ночью 7 октября в квартире жилого дома в Волоколамском районе, где находились шестеро детей с дедушкой. Мужчина успел вывести на улицу троих детей, остальным выбраться не удалось. Пожар перекинулся на другие этажи. "В ходе тушения возгорания и осмотра места происшествия на лестничной клетке было обнаружено тело женщины и ребенка, проживавших в этом подъезде на третьем этаже. По предварительным данным, они задохнулись, выбежав в подъезд", - сообщила представитель ГСУ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Будет назначен ряд судебных экспертиз для установления точной причины возгорания. "Следствием также будут проверены условия жизни детей", - отметила Врадий.