В Ростовской области изъяли крупную партию сигарет с Украины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 октября. /ТАСС/. Крупную партию табачной продукции с Украины общей стоимостью более 33 млн рублей изъяли в трех городах Ростовской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Южного таможенного управления.

"Сотрудники Южной оперативной таможни совместно с УФСБ России по Ростовской области провели оперативно-разыскные мероприятия в складских помещениях транспортной компании в городе Ростове-на-Дону, а также в городе Шахты и городе Каменск-Шахтинский. В результате проведенных мероприятий выявлена партия табачной продукции (сигареты в ассортименте), ввезенная с Украины на территорию Российской Федерации с нарушением действующего законодательства <...> Общее количество изъятой табачной продукции составляет более 6 млн сигарет стоимостью более 33 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в управлении, на изъятой продукции не было акцизных марок РФ, частично наклеены акцизные марки Украины и имелась надпись "не для продажи в РФ". Возбуждены уголовные дела по ст. 200.2 УК РФ ("Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий").