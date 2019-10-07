Источник назвал возможную причину пожара в доме в Волоколамске

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Случайно подожженный ребенком матрас, по предварительным данным, мог стать причиной пожара в жилом доме в деревне Чисмена в Волоколамском городском округе, где ночью в понедельник погибли четверо детей и женщина. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Точные причины пока устанавливаются. На первый план вышла версия, что причиной пожара мог стать матрас, который случайно поджег восьмилетний ребенок в квартире на первом этаже, где проживала многодетная семья. Детям показалось, что им удалось потушить матрас. Но когда они легли спать, он разгорелся, и начался пожар", - сказал источник.

Он добавил, что страшим детям удалось выбраться. В соседней комнате находились малыши в возраста от года до пяти лет. Они насмерть отправились угарным газом. Также погибла 30-летняя женщина и ее трехлетний ребенок, которые пытались спастись из горящего дома и задохнулись на лестничной клетке. Еще три человека пострадали.

"Семья, в которой погибли дети, считается неблагополучной. В момент пожара ребята фактически были одни. Мамы дома не было, она ушла к знакомым в соседний дом. Дедушка находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказал источник. Он добавил, что отец детей недавно погиб.

По данным СК, на момент пожара в квартире было шесть детей. Возбуждено уголовное дело.

Всего в доме в момент пожара находились 17 человек, 12 из них были эвакуированы. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области, сообщение о пожаре в трехэтажном многоквартирном жилом доме поступило в 02:24 мск. Первые пожарные прибыли в 02:44 мск, в это время горели две квартиры на первом этаже на общей площади 40 кв. м. В 04:22 мск пожар был полностью ликвидирован.