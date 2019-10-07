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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

В МЧС назвали причину трагедии в лагере "Холдоми"

По словам замглавы ведомства, главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору Игоря Кобзева, причиной пожара стал аварийный режим работы электросетей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Причиной трагедии в лагере "Холдоми" стал аварийный режим работы электросетей. Об этом заявил заместитель главы МЧС России, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Игорь Кобзев на всероссийском селекторном совещании по итогам летнего отдыха детей в текущем году.

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"Причина пожара в лагере "Холдоми" - аварийный режим работы электросетей", - сказал Кобзев.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Погибли четверо детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м, из 26 палаток сгорели 20. 

В конце июля суд Солнечного района Хабаровского края арестовал директора лагеря Максима Кузнецова, владельца горнолыжного комплекса "Холдоми" Бурлакова, а также начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева. Они стали фигурантами уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

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Хабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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