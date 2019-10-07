Трое детей госпитализированы после пожара в Волоколамске

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Трое детей госпитализированы в удовлетворительном состоянии после пожара в многоквартирном доме в подмосковном городе Волоколамск, двое взрослых от госпитализации отказались. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава Московской области.

"В результате пожара в Волоколамске погибли пять человек, в том числе четыре ребенка. Еще пятеро пострадали: трое детей в удовлетворительном состоянии госпитализированы в детское отделение Волоколамской больницы, находятся под наблюдением специалистов. Двое взрослых от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

Пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме произошел в ночь на понедельник, к моменту прибытия пожарных горели две квартиры на первом этаже на общей площади 40 кв. м. Возгорание ликвидировано. Всего в доме в момент пожара находились 17 человек, 12 из них были эвакуированы, троим понадобилась медицинская помощь, но от госпитализации они отказались.

Всего в результате пожара погибли пять человек - 30-летняя женщина и ее трехлетний ребенок, которые пытались спастись из горящего дома и задохнулись на лестничной клетке. Тела еще троих детей найдены в одной из двух горевших квартир на первом этаже.