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В Красноярском крае на школьника упали футбольные ворота

Мальчик получил черепно-мозговую травму

КРАСНОЯРСК, 7 октября. /ТАСС/. Школьник получил черепно-мозговую травму в поселке Стрелка (Лесосибирск, Красноярский край) при падении футбольных ворот на спортплощадке. Об этом в понедельник говорится в официальном сообщении регионального управления Следственного комитета.

"В поселке Стрелка 12-летний школьник находился на дискотеке, после чего отправился на футбольное поле, расположенное возле Дома культуры. Там он начал качаться на футбольных воротах, которые были не закреплены, в результате ворота упали на подростка, причинив ему открытую черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении. Мальчика госпитализировали в Красноярск для проведения хирургической операции.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают ответственных за содержание спортивной площадки.

В 2014 году в Шарыповском районе погиб ребенок при падении на него незакрепленных футбольных ворот.

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