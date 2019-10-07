Двое сотрудников рудника "Мир" в Якутии арестованы по делу об аварии 4 августа 2017 года

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Суд арестовал двух сотрудников рудника "Мир" в Якутии по делу об аварии на предприятии 4 августа 2017 года, в результате которой погибли восемь человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Бывшему начальнику подземного рудника "Мир" Алексею Бурксеру и бывшему и. о. главного инженера этого предприятия Александру Манну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба"), - сказали в СК. - По ходатайству следствия судом в отношении обоих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн пытался воспрепятствовать расследованию уголовного дела".

4 августа 2017 года на руднике "Мир" произошла авария, в результате затопления погибли восемь работников предприятия. В СК считают, что еще в июле того же года на руднике значительно ухудшилась горно-геологическая ситуация, появились признаки прорыва воды. Но Бурксер и Манн, зная о возникшей аварийной ситуации, не остановили работу подземного рудника и не приняли мер к выводу работников из выработок, что привело к трагедии.

В СК отметили, что для установления предполагаемых виновников были проведены сложные исследования, включая горнотехническую документальную судебную экспертизу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники регионального управления ФСБ, при взаимодействии с которыми оба обвиняемых были задержаны.