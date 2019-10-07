В Москве задержали аферистов, которые украли у двух пенсионерок 9 млн рублей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве четверых мужчин, которые мошенническим путем завладели 9 млн рублей, принадлежащими двум пенсионеркам. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В отдел полиции ОМВД России по району Ясенево обратились две пожилые женщины, которые сообщили, что им на мобильные телефоны позвонили злоумышленники и заявили о выплате компенсации за ранее приобретенные товары. Неизвестные попросили пенсионерок назвать номера банковских карт и коды, которые поступали им посредством СМС-сообщений. Выполнив эти требования, одна из женщин обнаружила списание со своего счета более 2 млн рублей, другая - свыше 7 млн рублей", - сказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Как отметила Волк, задержаны четверо молодых людей. "В отношении двоих фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - подчеркнула она.