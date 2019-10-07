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Концертмейстер "Геликон-оперы" находится в больнице после ДТП

В пресс-службе театра сообщили, что у Аллы Жариковой диагностировали ушибы и несложные переломы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Концертмейстер московского музыкального театра "Геликон-опера" Алла Жарикова находится в больнице после ДТП. Ее жизни ничего не угрожает, сообщили ТАСС в пресс-службе театра в понедельник.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что Жарикова не вышла на работу 4 октября, на звонки коллег она не отвечала. 5 октября в полицию поступило заявление о ее пропаже.

"Все хорошо, мы ее нашли. Произошло ДТП, ее сбила машина. Сейчас она вне опасности и находится под наблюдением врачей", - сказал собеседник агентства и добавил, что у женщины диагностированы ушибы и несложные переломы.

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