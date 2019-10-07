Генпрокуратура снова потребовала исключить статью о преступном сообществе в деле Пирумова

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура повторно направила в Следственный комитет РФ требование об исключении из второго уголовного дела в отношении бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова обвинения в участии в преступном сообществе. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Федор Куприянов.

"Генеральная прокуратура повторно направила в Следственный комитет требование об устранении нарушений при незаконном вменении всем фигурантам статьи 210 УК РФ ("Создание преступного сообщества и участие в нем")", - сказал адвокат. По его словам, ответ СК на первое требование, направленное в следственные органы летом этого года, не устроил надзорное ведомство.

При этом защита фигурантов также настаивает, что доказательств участия Пирумова и других обвиняемых в преступном сообществе нет.

Ранее Пирумов был осужден на 1,5 года колонии по делу о хищении, но был отпущен в зале суда в связи с тем, что суд учел срок его нахождения в СИЗО в период расследования дела. В конце января Мосгорсуд ужесточил ему наказание до трех лет колонии по требованию прокуратуры, которая с соответствующим ходатайством дошла до Верховного суда РФ, вернувшего дело на новое рассмотрение. В деле фигурировали семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы в Москве, Пскове, Калуге, Тамбове и Калининграде. Преображенский суд Москвы 7 августа вынес решение об условно-досрочном освобождении Пирумова от наказания по этому делу.

В рамках второго уголовного дела в апреле Пирумову было предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), а также новое обвинение в мошенничестве. Он был арестован. 12 августа Московский городской суд пришел к выводу о неэффективной организации расследования этого дела и принял решение об освобождении его под домашний арест до 16 ноября.