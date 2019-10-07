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Движение на Новорижском шоссе в сторону области затруднено из-за опрокинувшегося грузовика

В результате аварии никто не пострадал

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Движение автомобилей на Новорижском шоссе в сторону области затруднено из-за опрокинувшегося грузовика и осуществляется по трем полосам из пяти. Об этом в понедельник сообщается в Twitter ЦОДД.

"На Новорижском ш. (1,5 км от МКАД в сторону области) опрокинулся грузовик. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Движение по шоссе в область осуществляется по трем полосам из пяти. Будьте осторожны и выбирайте пути объезда - движение осложнено", - говорится в сообщении.

 

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