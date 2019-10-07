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Один человек пострадал в ходе конфликта на рынке в Новосибирске

Источник ТАСС ранее сообщил, что на Хилокском рынке произошла стрельба
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© Михаил Терещенко/ТАСС, архив

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, сообщили журналистам в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на рынке произошла стрельба, в результате которой есть пострадавшие. "Сегодня около 15:00 (11:00 по мск) на улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт, по предварительным данным, на бытовой почве. По предварительной информации, пострадал один гражданин. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего", - сообщили в пресс-службе.

Хилокский рынок - один из самых крупных плодово-овощных рынков Сибири. Торговая площадка находится в Ленинском районе Новосибирска. 

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