Около 40 человек эвакуировали из "Макдоналдса" в центре Москвы из-за небольшого пожара

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Около 40 человек эвакуировали в понедельник из "Макдоналдса" в центре Москвы из-за небольшого пожара в подвале, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Загорание мусора произошло в подвале здания, расположенного по адресу Большая Бронная, дом 29, где расположен "Макдоналдс". В связи с плотных задымлением были эвакуированы порядка 40 человек", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что возгорание, площадь которого составила около 3 кв. м, уже потушено. При этом в заведении сохраняется плотное задымление.