В Калмыкии возбуждено шесть уголовных дел по факту хищений 16 млн рублей у дольщиков

ТАСС, 7 октября. Следственные органы возбудили шесть уголовных дел по материалам прокурорской проверки в отношении генерального директора компании "Кристалл Строй" (Элиста), которого подозревают в хищении денег дольщиков на сумму около 16 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, опубликованном на официальном сайте ведомства.

"Прокуратура Элисты после проверки исполнения законодательства о защите прав дольщиков направила в следственный орган шесть материалов прокурорских проверок, по результатам их рассмотрения следственными органами в отношении генерального директора компании "Кристалл Строй" возбуждены шесть уголовных дел по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с 2016 по 2018 годы генеральный директор компании "Кристалл Строй" привлек деньги 33 граждан по договорам долевого участия на общую сумму около 16 млн рублей для строительства шести многоквартирных жилых домов в Элисте. Застройщик, не имея разрешительной документации на строительство домов, к их возведению не приступал. До настоящего времени застройщиком обязательства по передаче гражданам жилых помещений не исполнены.

Расследование дел взято на контроль прокуратурой республики.