В Москве задержали троих мужчин, укравших у иностранца более 1 млн рублей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали троих мужчин, которые в ходе разбойного нападения в Москве похитили у гражданина одного из государств ближнего зарубежья более 1 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По имеющейся информации, возле жилого дома в поселении Сосенское Троицкого и Новомосковского административных округов столицы к гражданину одного из государств ближнего зарубежья подошли четверо мужчин. Угрожая предметом, похожим на нож, и применив физическую силу, они забрали у потерпевшего более 1 млн рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении", - сообщила она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). "В результате оперативно-разыскных мероприятий в столичном кафе один из подозреваемых задержан. В дальнейшем сотрудниками полиции установлены двое его соучастников. Выяснилось, что ранее они уже были задержаны по подозрению в совершении разбойных нападений в Московской области и сейчас содержатся под стражей", - отметила Волк.