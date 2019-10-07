Возгорание в автобусе в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве ликвидировано

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в автобусе в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Возгорание автобуса ликвидировано. Площадь составила 10 кв. м. Системы дымоудаления в тоннеле работают штатно. До прибытия люди покинули автобус. По предварительным данным, обращения к врачам не зафиксированы", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время движение перекрыто в обе стороны - в центр Москвы и область.

Ранее на месте наблюдалось сильное задымление.