В ДТП с маршруткой в Брянске пострадали шесть человек

БРЯНСК, 7 октября. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса маршрутного такси в Брянске. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в ГУ МЧС по Брянской области.

"В результате ДТП пострадали пять пассажиров и один водитель, четверо человек были доставлены в больницу. По предварительным данным, они находятся в удовлетворительном состоянии, получили ушибы и ссадины", - уточнили ТАСС в ведомстве.

Как уточнила ТАСС дежурный врач приемного отделения горбольницы, в медучреждение для осмотра доставлены все шестеро пострадавших. "К нам доставлены шесть человек, пострадавших в ДТП, сильно тяжелых нет, идет обследование. У одного человека выявлен перелом бедра, много ушибов, но окончательные диагнозы еще не установлены", - сказала ТАСС дежурный врач приемного отделения горбольницы.

По предварительным данным отдела ГИБДД по Брянску, водитель легкового автомобиля "УАЗ-Патриот", которым управлял водитель 1957 года рождения, двигавшийся в левом ряду по улице Калинина, в нарушение требований дорожного знака, предписывающего движение прямо, повернул налево. После этого произошло столкновение с микроавтобусом Peugeot Boxer. По данным полиции, пострадал водитель автомобиля "УАЗ", остальные пострадавшие находились в микроавтобусе.

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