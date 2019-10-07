Число пострадавших в ходе конфликта на рынке в Новосибирске увеличилось до пяти

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Число пострадавших в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский увеличилось до пяти, двое госпитализированы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на рынке произошла стрельба, в результате которой есть пострадавшие.

"Пять пострадавших: троим амбулаторная помощь оказана, ничего не требуется. Один госпитализирован в 34 больницу с подозрением на сотрясение мозга и один - в горбольницу с травмой глаза. Все пятеро [получили ранения] от резиновых пуль [травматического оружия]", - сказала собеседница агентства.

По свидетельствам очевидцев, в ходе конфликта также сгорело несколько автомобилей.

Хилокский рынок - один из самых крупных плодово-овощных рынков Сибири. Торговая площадка находится в Ленинском районе Новосибирска.