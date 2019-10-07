В двух министерствах на Ставрополье прошли обыски

СТАВРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Следователи и полиция провели обыски в Министерстве строительства и архитектуры и в Министерстве физической культуры и спорта Ставропольского края. Мероприятия связаны с расследованием дел о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство нескольких спорткомплексов, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Обысковые мероприятия проведены в рамках расследования уголовных дел о хищении бюджетных денежных средств, выделенных на строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов в Ставропольском крае, а также при поставке спортивного оборудования в ГБПОУ Ставропольского края "Ставропольское училище олимпийского резерва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обысков специалисты получили данные о преступлениях, совершенных депутатом краевой думы Алексеем Назаренко.

Ранее в следственном управлении сообщали о возбуждении в отношении Назаренко уголовного дела о мошенничестве. Депутат являлся помощником гендиректора компании "Инженер".

По данным следствия, подозреваемый, выполняя госконтракт на объекте "Легкоатлетический манеж", похитил 8,8 млн рублей из бюджета. Он подготовил документы на установку в манеже более дешевого вентиляционного оборудования, чем было предусмотрено контрактом. При этом в документах указал начальную стоимость.

"Получены данные о совершении депутатом думы Ставропольского края Алексеем Назаренко преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение"), п. "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"), а также о возможной причастности к совершенным преступлениям ряда должностных лиц министерств Ставропольского края", - уточняется в сообщении следственного управления. Ранее в отношении депутата также возбудили два уголовных дела о присвоении средств ООО "Кавказстройинвест" и о создании картеля почти на 400 млн рублей при проведении государственных торгов на строительство трех физкультурно-оздоровительных объектов. Сейчас Назаренко объявили в розыск.

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