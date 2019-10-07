Короткое замыкание привело к возгоранию автобуса в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Короткое замыкание, по предварительным данным, стало причиной пожара в рейсовом автобусе в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"Возгорание автобуса произошло вследствие короткого замыкания, а не в результате ДТП. Автобус сгорел полностью, пострадавших нет. Пассажиры своевременно покинули салон", - сказал собеседник агентства.

В столичном управлении ГИБДД также опровергли информацию о ДТП в тоннеле, которое могло привести к пожару.

В пресс-службе компании-перевозчика сообщили ТАСС, что рейсовый автобус был произведен в 2018 году. Он состоял на балансе Мосгортранса и обслуживался группой ГАЗ.

"Автобус, с которым сегодня произошел инцидент в Алабяно-Балтийском тоннеле, обслуживается в рамках сервисного контракта с производителем - группой ГАЗ, которая отвечает за полную работоспособность и исправность техники. Автобус произведен в 2018 году и находится на гарантии", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что причины возгорания выяснит специальная комиссия совместно со специалистами компании-производителя.

По данным МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 14:25 мск. Площадь возгорания составила 10 кв. м, он был оперативно ликвидирован. Из-за инцидента движение транспорта было перекрыто в обе стороны.

В новость были внесены изменения (16:34 время мск) — добавлена информация по тексту.