В Ижевске задержали директора управляющей компании по подозрению в присвоении денег

ИЖЕВСК, 7 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Ижевске директора управляющей компании, подозреваемого в присвоении крупной суммы денег. Об этом в понедельник сообщается на сайте МВД по республике.

"Сегодня сотрудниками полиции задержан руководитель одной из управляющих компаний Ижевска. Он подозревается в присвоении денежных средств, подлежащих перечислению ресурсоснабжающим организациям, в особо крупном размере. В настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сотрудники МВД по Удмуртии возбудили и расследуют уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере").

В четверг 3 октября по подозрению в совершении этого преступления уже были задержаны и арестованы четыре человека из числа сотрудников и экс-сотрудников управляющей компании "Городская УК", которых подозревают в присвоении более 184 млн рублей.

Установлено, что с января 2017 года по август 2019 года обвиняемые, занимая организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в управляющей компании, перечисляли деньги, полученные от собственников квартир за жилищно-коммунальные услуги, на счета аффилированных им организаций.