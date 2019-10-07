Источник: ущерб по делу в отношении Павла Фукса составляет около 6 млрд рублей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Объявленный в международный розыск по делу о мошенничестве украинский бизнесмен, владелец компании "Мосситигрупп" Павел Фукс нанес ООО "Олтэр" ущерб в размере 6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Общая сумма ущерба и упущенной выгоды в рамках уголовного дела о мошенничестве составляет порядка 6 млрд рублей. По данным следствия, у компаний, которым "Олтэр" перечислил денежные средства, изначально отсутствовало намерение вернуть эти деньги", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в деле также фигурирует брат Фукса Роман.

По данным другого источника, инкриминируемые бизнесмену действия относятся к периоду 2008-2015 годов, а возбуждение дела о мошенничестве инициировало новое руководство компании ООО "Олтэр" по заявлениям дольщиков и результатам финансовых экспертиз.

Столичная полиция объявила в международный розыск бизнесмена-девелопера Павла Фукса. Ему заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Следствие просит избрать в отношении бизнесмена заочную меру пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00 мск.

Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве. Однако позднее в суде заявили, что "информация о нахождении материала в производстве суда в отношении Романа Фукса является некорректной".

Павел Фукс в 2017 году, согласно рейтингу украинского журнала "Фокус", занял 24-ю позицию в рейтинге 100 самых богатых людей Украины с состоянием $270 млн. В сферу его интересов входит девелоперский, банковский бизнес и нефтегазовая отрасль. В ноябре прошлого года были введены российские санкции против 322 граждан Украины, включая Павла Фукса.