Пассажир умер на борту летевшего из Сочи в Москву самолета

ВОРОНЕЖ, 7 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair рейсом Сочи - Москва совершил посадку в аэропорту Воронежа из-за смерти пассажира на борту, сообщила ТАСС пресс-секретарь аэропорта Наталья Шермина.

"Самолет, который летел по маршруту Сочи - Москва, сел в аэропорту Воронежа. На борту умер человек, там работают следователи, уточняют ситуацию, в самолет никого не пускают", - сказала Шермина.

По ее данным, на боту находилось 178 пассажиров, они размещены в здании аэровокзала.

По словам представителя аэропорта, самолет совершил внеплановую посадку в 15:34 мск. "Умер мужчина в возрасте около 60 лет. Вылет самолета по маршруту в аэропорт Внуково запланирован на 18:20 мск", - сказал собеседник агентства.