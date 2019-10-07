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Врачи в Татарстане прооперировали мальчика, которого мать ранила ножом

Медики ждут стабилизации состояния ребенка, чтобы перевести его в Детскую республиканскую клиническую больницу

КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Ребенок, которого пыталась убить собственная мать, прооперирован в Татарстане. Его состояние характеризуется как тяжелое. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

"Состояние тяжелое, множественные колото-резаные раны. Ребенок в реанимации, прооперирован. Обсуждается вопрос о переводе в ДРКБ (Детская республиканская клиническая больница - прим. ТАСС). Медики ждут стабилизации состояния", - сказал собеседник агентства.

В покушении на убийство следователи подозревают 32-летнюю мать ребенка.

По версии следствия, ночью 6 октября в Набережных Челнах подозреваемая поругалась на почве ревности с супругом, после чего тот ушел из дома. Затем она взяла нож и нанесла множественные ранения грудной клетки сыновьям 2013 и 2017 годов рождения, а затем нанесла ранения и себе. Младший мальчик в результате полученных повреждений скончался на месте. Второй ребенок и подозреваемая госпитализированы.

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